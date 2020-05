Ott Tänak virtuaalsõitudest: see pole rallipilootide jaoks realistlik

"Muidugi igatsen ma rallisõitu, võistlusi ja kõiki rallipargi inimesi. Olen aga küllaltki rahulik ja hea asi praeguse olukorra juures on see, et tegemist on kõige pikema ajaga, mis olen saanud perega koos olla," rääkis Tänak WRC kodulehele.

Maailmameistri sõnul sobib Hyundai talle hästi. "Ma pole küll paljudel rallidel veel sõitnud, aga olen kohtunud paljude inimestega ja näinud, kuivõrd professionaalne meie meeskond on. Kõik näevad kõvasti vaeva, et teha meie jaoks asjad lihtsaks. Samuti arvestatakse tagasisidega."

Karantiini ajal populaarsust kogunud virtuaalsed mõõduvõtud Tänakule pigem ei istu. "See pole rallipilootide jaoks kuigivõrd realistlik. Ringrajal sõitjate puhul on see natuke erinev, sest nad saavad rada õppida, aga meie puhul on see teistsugune. Ma olen enda aega sisustanud treeningutega."