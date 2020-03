Norra suusaliit loobus enamiku töötajate teenetest

Norra suusaliit (NSB) on koroonaviiruse pandeemia põhjustatud kriisist sattunud suurtesse raskustesse ja nii otsustati koguni kaks kolmandikku alaliidu töötajatest sundpuhkusele saata.

Suusaliit on teatanud 50 miljoni norra krooni (umbes 4,3 miljonit eurot) suurusest eelarveaugust ja seetõttu saadeti 96 töötajat palgata puhkusele. Lisaks kärbitakse ülejäänute palkasid.

"Olukord NSB-s on väga tõsine ja ma ei saa välistada täiendavad meetmeid, et ühel päeval hädaolukorra lõppedes töö jätkuda saaks," kommenteeris peasekretär Ingvild Bretten Berg.

"See pole raske aeg üksnes meile, vaid ka paljudele meie ümber, nii et oluline on üksteise eest hoolitseda nii hästi kui oskame."

Ka rahvusvahelise suusaliidu (FIS) president Gian-Franco Kasper on sõnanud, et kogu sporditööstuse ebakindlus on lähitulevikus tõsine teema.