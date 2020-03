Laine MK-debüüdi eel: maailma edetabelis 150 sekka jõudmine tähendab, et olen valmis

Veebruaris tõusis Laine meeste slaalomisõidu maailma edetabelis 150 parema hulka, mis andis talle võimaluse sellel alal ka MK-etapil võistlema minna.

Arengu on muuhulgas toonud see, et tänavusest hooajast saab Laine mäesuusatamisega tegeleda profisportlasena. Mullu lõpetas ta Austrias asuva maineka Stamsi suusagümnaasiumi. Nüüd on fookuses vaid sport, samas on noormehe taustameeskond jäänud mullusega võrreldes samaks.

"Olen nüüd sisse elanud, alguses võtab ikka elumuutus natuke aega," tõdes Laine intervjuus Vikerraadiole. "Kui kool läbi sai, on ikka suur samm edasi läinud - olen saanud ainult spordile keskenduda, rohkem olnud suuskade peal, olen saanud rohkem füüsilist trenni teha. On olnud väga produktiivne aeg."

Kooli lõpetamisele vaatamata jätkab Laine igapäevaselt Austrias elamist. Mäesuusatamises läbilöömiseks on välismaal treenimine eestlase jaoks tema enda sõnul ainuvõimalik valik. MK-sarja debüüti pole Laine praegu veel teinud. Tegelikult võinuks ta rajale minna juba üle-eelmisel nädalal Jaapanis, ent otsus langes Sloveenias peetava MK-etapi kasuks. Maailmakarikasarjas võistlemise õigus on eestlasel praegu vaid slaalomis, kuid see on ka tema tugevaim mäesuusaala.

"Alguses oli võimalus pärast Korea reisi kohe lennata Jaapanisse MK-etapile, aga siis otsustasime, et ei taha sinna kohe suure pressiga minna," rääkis Laine. "Tahaks ikka, et esimest MK-etappi saaks sõita hea ettevalmistusega. MK-sarjas on nii kõva tase, et kui läheks sinna ilma treeninguteta, otse teise võistluse pealt, võib selle tulemuse mõttes ära unustada. Slaalom jäeti Jaapanis ära, nüüd on plaan teha MK-debüüt Sloveenias 15. märtsil. Täna tuli aga FIS-ilt uus informatsioon, saab näha, kas need võistlused koroonaviiruse tõttu üldse toimuvad. MK-sarja finaal Itaalias jääb päris kindlasti ära."

"Kindlasti oleks tahtnud, et MK-debüüt oleks varem juhtunud," tõdes Laine. "Ajastus on aga selles mõttes hea, et kui ma edetabelis 150 parema sekka jõudsin, tähendab see, et olen selleks selgelt valmis. Nüüd on küll selline tunne, et võib juba sõita ja isegi mõne rõõmu pakkuva tulemuse teha. Mäesuusa MK-s saavad teise sõitu ainult 30 parimat, minu numbriga, mis jääb ilmselt 60-70 vahele, on see väga raske. Aga kuna sõidetakse ikkagi võidu peale, siis see 30 sisse sõitmine jääks eesmärgiks. Kõik muu on põhimõtteliselt selline, et tore, et kohal käisid."

Maailmakarikasarja Laine üle ei fetišeeri. Tal on kogemusi ka olümpiamängudelt ja MM-ilt. Noormees hindab ennast pigem tugeva närvikavaga sportlaseks.

MK-sarjas tuleb aga kohaneda FIS-võistlustega võrreldes teistsuguse rajaga.

"Üks suur vahe on kindlasti see, et MK-etapid on alati väga jäised, seal nad pritsivad rajale vett peale," selgitas Laine. "Lumest pole seal väga palju üle jäänud, seal ongi põhimõtteliselt ainult jää. MK-mäed on valitud ikkagi sellised, et oleks kõige raskemad, ka see pole FIS-i võistlustel alati nii. MK-d toimuvad alati samades kohtades, tuleb hakata vaikselt peale, kogemust koguda. Need, kes sõidavad maailma tipus, on iga MK-nõlva sõitnud kindlasti viis-kuus korda."

Laine toob lõpetuseks välja, et tema järmine väga oluline võistlus on tegelikult juunioride MM. Seal läheb mäesuusataja starti nii slaalomis kui suurslaalomis starti kõrgete ootustega. Juunioride MM-il võistleb Laine 12. ja 13. märtsil. Seejärel tuleb koheselt ette võtta lennureis MK-sarja etapile Sloveeniasse.