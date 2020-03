Johaugi võimas vahetus tõi norralannadele Lahtis võidu

Norra oli Tiril Wengi ja Ingvild Flugstad Östbergi vahetuste järel veel kolmandal kohal, siis läks aga rajale Therese Johaug, kes sõitis ankrunaiseks olnud Heidi Wengile ette 28,9-sekundilise edu.

Finišis kaotas kodupubliku ees teiseks tulnud Soome naiskond (Johanna Matintalo, Kerttu Niskanen, Laura Mononen, Krista Pärmäkoski) 30,3 sekundit, kolmas oli juba pea kaks minutit kaotanud Rootsi.

Lahtis olid pühapäeval võistlustules ainult seitse riiki, kes panid kokku välja üheksa naiskonda (Venemaa ja Soome osalesid kahe tiimiga). "On kahju, et täna olid stardis ainult üheksa naiskonda," sõnas Johaug pärast võistlust NRK-le. "Vaadates, kui keeruline on võistluskalender - Ski Touri ja eesootava Kanada sprindituuriga - on see mõnes mõttes loogiline."