Johaug võitis suusatuuri kõigi aegade suurima eduga

Enne pühapäeval kavas olnud 15 km klassikatehnika jälitussõitu juhtis Johaug kaasmaalanna Heidi Wengi ees enam kui kahe ja poole minutiga ning lõpuks kasvas see koguni kolmele minutile ja 40,8 sekundile. Kunagi varem pole ühelgi suusatuuril parima naise ja teise koha saaja vahel olnud nii suurt vahet.

Ka kolmandana mahtus pjedestaalile norralanna - Ingvild Flugstad Östberg pidi lõpuspurdis tunnistama Wengi 0,7-sekundilist paremust. Neljandaks tulnud rootslanna Ebba Andersson kaotas Johaugile juba 5.54,3.

Kaheksa parema sekka sõitsid end nädala jooksul Östersundis, Ares, Merakeris ja Trondheimis toimunud võistlustega ka norralanna Astrid Uhrenholdt Jacobsen (+6.14,8), ameeriklanna Jessica Diggins (+8.40,1), soomlanna Krista Pärmäkoski (+9.12,4) ja norralanna Tiril Udnes Weng (+9.14,5).

