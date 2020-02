Lara Gut-Behrami võttis teise järjestikuse etapivõidu

Gut-Behrami oli reedel kaheaastase vaheaja järel MK-sarjas võidukas, teenides enda karjääri 25. etapivõidu. Uus võit ei lasknud end aga kaua oodata ja Gut-Behrami oli parim ka laupäevases kiirlaskumises.

Gut-Behrami läbis raja 1.27,73-ga ja edestas vaid kahe sajandikuga koondisekaaslast Corinne Suterit. Kolmanda koha sai austerlane Nina Ortlieb, kes kaotas võitjale viie sajandikuga. Ortliebile on see karjääri esimene MK-pjedestaalikoht.

Tegemist oli aga hooaja viimase kiirlaskumisega ja selles arvestuses võitis väikese kristallgloobuse Suter, kes kogus 477 punkti.

MK-sarja üldarvestuses jätkab liidrikohal ameeriklanna Mikaela Shiffrin, kes on kogunud 1225 punkti, teisel kohal olev itaallanna Federica Brignone jääb temast maha 27 punktiga.

