36-aastane endine esireket naasis ligi kaheksa-aastase vaheaja järel profikarussellile

Clijsters teatas mullu septembris, et plaanib 2020. aastal alustada enda kolmandat karjääri. Algselt pidi ta naasma jaanuaris, aga selle plaani rikkus põlvevigastus. Enne jõule teatas belglanna, et tema uue karjääri avaturniir on märtsis Mehhikos, kuid seejärel andis hoopis teada, et võttis vastu Dubai turniiri vabapääsme.

Kohtumine ei alanud endise maailma esireketi jaoks hästi, sest Muguruza murdis kohe tema pallingu ning asus 2:0 juhtima. Teisel ja kolmandal servikorral õnnestus belglannal punkt endale jätta, kuid seejärel kaotas ta kuus geimi järjest enne kui ise Muguruza servi murdis. 3:4 kaotusseisus teenis Clijsters taas punkti vastase servil ning viis seti kiiresse lõppmängu. Seal asus ta esmalt 2:0 juhtima, päästis seejärel kaks matšpalli, kuid pidi lõpuks ikkagi hispaanlanna paremust tunnistama.

Clijsters servis kohtumise jooksul kolm ässa Muguruza kaheksa vastu. Topeltvigu tehti vastavalt üheksa ja kolm. Matš kestis kokku tund aega ja 39 minutit.

1997. aastal profidebüüdi teinud Clijsters lõpetas esimest korda karjääri 2007. aasta mais, kuid naasis kaks aastat hiljem pärast emaks saamist võistlustulle ja võitis veel ka kaks suure slämmi turniiri. Teist korda tõmbas ta karjäärile joone alla 2012. aasta septembris, kuid mullu septembris teatas ta, et ihkab end korra veel proovile panna.

Dubai turniiril võistleb ka Eesti esireket Anett Kontaveit (WTA 24.), kes läheb avaringis vastamisi rumeenlanna Sorana Cirsteaga (WTA 70.).