Pavljutšenkova murdis avageimis Kontaveidi servi, aga eestlanna sai murde kohe tagasi. Seda juhtus seti jooksul veel kahel korral, et Pavljutšenkova pääses murdega ette, aga Kontaveit vastas kohe murdega ja viigistas seisu. Sett läks kiiresse lõppmängu, kus tasavägine heitlus jätkus, lõpuks jäi Kontaveit peale 7:5, võites seega avaseti 7:6 (5).

Teine sett kulges veel tasavägisemalt ja mõlemad olid enda servil kindlad, kuni kaheksandas geimis oli Kontaveit raskustes esimese serviga, tegi kaks topeltviga ja Pavljutšenkova murdis, minnes 5:3 ette. Järgnevas geimis oli Pavljutšenkoval kaks settpalli, aga Kontaveit päästis mõlemad ja suutis taas murde kohe tagasi saada. Kontaveit võitis lõpuks neli geimi järjest, jäädes teises setis peale 7:5.

"See oli väga raske ja tasavägine mäng. Proovisin iga punkti eest võidelda ja mul on väga hea meel, et suutsin võita," ütles ta mängujärgses intervjuus.

"Olen kõvasti oma mängu kallal vaeva näinud ja nüüd hakkan selle vilju nägema. Tunnen end väga hästi ja naudin mängimist," lisas ta.

Kontaveit tegi mängu jooksul kaks topeltviga, Pavljutšenkova sai kirja kuus ässa ja sama palju topeltvigu. Silma paistis aga see, et Kontaveidi teine serv toimis pea sama hästi kui esimene – esimeselt servilt võitis ta 63 protsenti punktidest ja teiselt servilt 57 protsenti. Pavljutšenkova samad näitajad olid 66 ja 36.

Kontaveit teenis äralöökidest 16 punkti ja Pavljutšenkova 25, lihtvigu kogunes Eesti esireketil 13 ja venelannal 20. Lõpuks lahutas neid vaid neli punkti – mängitud punktidest võitis Kontaveit 78 ja Pavljutšenkova 74.

Kontaveit realiseeris seitsmest murdevõimalusest viis, Pavljutšenkova kasutas viiest murdepallist ära neli.

Esimest korda Dubai turniiril veerandfinaali jõudnud Kontaveit läheb seal vastamisi 8. asetatud horvaatlanna Petra Marticiga (ATP 15.), kes alistas 6:3, 6:3 tšehhitari Barbora Strycova (ATP 35.). "Ma ei mäleta, et oleksin temaga mänginud, aga kindlasti tuleb sellest järjekordne raske mäng," arvas eestlanna.

ANETT KONTAVEIT - ANASTASSIA PAVLJUTŠENKOVA 7:6 (5), 7:5

Enne mängu:

Kontaveit oli avaringis vaid veidi üle tunni kestnud kohtumises kindlalt 6:1, 6:3 parem läbi kvalifikatsiooni põhitabelisse pääsenud rumeenlanna Sorana Cirsteast (WTA 70.).

Pavljutšenkova aga alistas esimeses ringis 1:6, 6:1, 6:1 tiitlikaitsja, maailma edetabelis neljandal real paikneva šveitslanna Belinda Bencici. Seejuures kaotas Pavljutšenkova avaseti alguses koguni 19 punkti järjest.

Omavahel on Kontaveit ja Pavljutšenkova varem mänginud viiel korral ja Kontaveit juhib mängudega 3:2. Viimati olid nad vastamisi jaanuaris Adelaide'is, kui Pavljutšenkova jäi avaringimängus peale 6:2, 6:4. Kontaveit vajas tolles mängus meditsiinilist pausi ja oli üldse rabe, Pavljutšenkova aga näitas üsna kindlat mängu.

Aasta esimesel suure slämmi turniiril ehk Austraalia lahtistel jõudsid mõlemad veerandfinaali. Pavljutšenkova alistas seal kolmandal ringil suurfavoriidi, teisena asetatud Karolina Pliškova, Kontaveit aga oli mäletatavasti kolmandas ringis ülikindlalt 6:0, 6:1 parem Bencicist, kes oli tol hetkel edetabelis seitsmes.

