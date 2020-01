Taas tipptennisesse naasev Clijsters seab esikohale lapsed

Kolmekordne US Openi slämmiturniiri võitja lõpetas karjääri esimest korda juba 2007. aastal, kuid naasis kaks aastat hiljem ja mängis kuni 2012. aastani. 36-aastane Clijsters planeeris võistluskarusselliga taasliituda juba jaanuaris, aga selle plaani rikkus põlvevigastus.

"Nüüd saab see olema sootuks teistsugune, ma ei osale enam ülemäära paljudel turniiridel," sõnas Clijsters Suurbritannia ajalehele Telegraph antud intervjuus. "Lapsed ei reisi enam minuga nii palju kaasa. Pean oma turniire targalt valima, et neid sobitada laste kooli ja eksamitega. Minu tagasitulek ei tohi mõjutada nende ajakava."

Aasta lõpus andis belglanna teada, et naaseb võistluskarussellile märtsis Mehhikos Monterreys peetaval turniiril, seejärel on tema graafikus veel USA-s toimuvad Indian Wellsi ja Charlestoni turniirid. "Ma tean, et see ei ole viieaastane karjäär," sõnas Clijsters. "See kestab kaks, kolm, neli aastat, kui püsin tervena."