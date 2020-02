Bertens kordas Peterburis eelmise aasta saavutust

28-aastane Bertens alistas finaalis kindlalt 6:1, 6:3 Kasahstani esindava venelanna Jelena Rõbakina.

Bertens oli Peterburis avaringis vaba, seejärel sai ta järjepanu jagu venelannadest: teises ringis alistas ta 6:1, 6:2 Veronika Kudermetova, veerandfinaalis 6:4, 7:6 (3) Anastassia Potapova ning poolfinaalis sai loobumisvõidu Jekaterina Aleksandrovalt.

Rõbakina on käimasoleval aastal võitnud naistest enim mänge, olles teeninud 15 võitu. 20-aastane Rõbakina tõusis värskes maailma edetabelis karjääri kõrgeimale ehk 19. kohale. Veel aasta tagasi paiknes Rõbakina edetabelis 196. real.

Maailma kaheksas reket Bertens võidutses Peterburi turniiril ka aasta tagasi. Tänavuse turniirivõidu järel teatas Bertens, et otsustas kasutada WTA uuenduslikku reeglit ja loobuda sellenädalasest Dubai turniirist – kui muidu olid esikümnemängijatel kohustuslikud turniirid ja neist sai loobuda vaid arstitõendiga, siis sellest aastast on kahel korral võimalus kasutada n-ö põhjenduseta loobumist. Bertens põhjendas pressikonverentsil loobumisotsust sellega, et kuna ta mängis Peterburis finaalis, ei soovinud ta nii kiiresti teise ajavööndisse mängima minna.

Bertens pidanuks Dubai turniiri avaringis minema vastamisi profikarussellile naasva endise maailma esireketi, 36-aastase belglanna Kim Clijstersiga. Bertensi loobumise järel on aga Clijstersi vastane tänavuste Austraalia lahtiste finalist, hispaanlanna Garbine Muguruza (WTA 16.), kes sai põhitabelis Bertensi koha.

Erinevalt Bertensist sõitis Rõbakina Dubaisse, kus läheb avaringis vastamisi Austraalia lahtistel võidutsenud Sofia Keniniga. Dubais mängib ka Eesti esireket Anett Kontaveit, kes saab avavastase kvalifikatsioonist.

Tais Hua Hinis peetud WTA turniiril võidutses poolatar Magda Linette, teenides karjääri teise WTA turniirivõidu. 28-aastasele Linettele oli see viimase poole aasta jooksul kolmas WTA finaal, karjääri esimese turniirivõidu teenis ta mullu augustis Bronxis.

Hua Hinis alistas Linette finaalis kindlalt 6:3, 6:2 Leonie Küngi. 19-aastane šveitslanna alustas turniiri kvalifikatsioonist ja jõudis lõpuks esimest korda WTA turniiri finaali.

Maailma edetabelis kerkis Linette üheksa kohta ja on nüüd 33., Küng tõusis koguni 127 kohta ja paikneb nüüd 156. real.