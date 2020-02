36-aastane endine esireket naaseb juba järgmisel nädalal profikarussellile

Clijsters teatas septembris, et plaanib 2020. aastal alustada enda kolmandat karjääri. Algselt pidi ta naasma jaanuaris, aga selle plaani rikkus põlvevigastus. Enne jõule teatas belglanna, et tema uue karjääri avaturniir on märtsis Mehhikos, nüüd aga andis ta teada, et võttis vastu Dubai turniiri vabapääsme ja naaseb juba järgmisel nädalal.

1997. aastal profidebüüdi teinud Clijsters lõpetas esimest korda karjääri 2007. aasta mais, kuid naasis kaks aastat hiljem pärast emaks saamist võistlustulle ja võitis veel ka kaks suure slämmi turniiri. Teist korda tõmbas ta karjäärile joone alla 2012. aasta septembris, kuid mullu septembris teatas ta, et ihkab end korra veel proovile panna.

Karjääri jooksul 41 turniiri – nende seas neli suure slämmi turniiri ja kolm WTA finaalturniiri – võitnud Clijsters on pärast 2012. aastat tegelenud enda tenniseakadeemias treenerina ja Eurospordis kommentaatorina. "Ma ei tunne, et tahaksin midagi tõestada. Mind paelub see väljakutse," ütles belglanna septembris tagasitulekuplaanidest teatades WTA Insiderile.