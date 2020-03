Clijstersi suur tagasitulek jätkus kaotusega Briti esireketile

Clijsters, kes Dubais jäi alla hispaanlanna Garbine Muguruzale, pidi seekord tunnistama teise asetusega Suurbritannia esireketi Johanna Konta (WTA 16.) 3:6, 7:5 paremust.

Konta alistas vabapääsmega osalenud endise maailma esireketi tunni ja 26 minutiga. Konta servis kuus ässa ja tegi ühe topeltvea, 36-aastase Clijstersi vastavad numbrid olid üheksa ja neli.

Teises ringis läheb Konta vastamisi Saksamaa tennisisti Tatjana Mariaga (WTA 91.).

First win in 2020 ????????@JohannaKonta defeats Clijsters, 6-3, 7-5 at @Abierto_GNP! pic.twitter.com/1RJDQHNxV1