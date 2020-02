Clijstersi tenniseakadeemia juht: usun, et mul on Eesti tennisele palju anda

"Olin väga hea mängija juunioride tasemel, kuid mitte piisavalt hea, et teha profimängija karjääri. Läksin ülikooli, kus sain füsioloogia ja spordihariduse magistrikraadi. Selleks, et osaliselt oma õpingute eest maksta, alustasin umbes samaaegselt koostööd Belgia Tennise Föderatsiooniga. Läbi föderatsiooni algas ka minu koostöö Kim Clijstersiga, ta oli siis veel väga noor – 11-aastane. Koostöö kestab siiani," rääkis Maes intervjuus tennisnet.ee-le.

"Kui Clijstersiga olin töötanud kaheksa aastat, siis kolisin Inglismaale. Töötasin alguses Briti kuni 14-aastastele mõeldud programmi raames. Ning hiljem juba juhtisin Suurbritannia naiste tennise arendamist. Belgiasse tagasi tulles lõin oma tenniseakadeemia, mis nüüdseks kannab Kim Clijstersi nime," jätkas Maes. "Olen konsulteerinud erinevate riikide tennisemängijaid ja ühistööd teinud väga mitme riigi tenniseföderatsiooniga – Norra, Hiina on vaid mõned näited. Akadeemia töötab praegu täisvõimsusel, korraldan regulaarselt koolitusi. Pärast üht koolitust eelmisel aastal rääkisin härra Allar Hindiga (Eesti Tennise Liidu peasekretär) ja nii sai meie koostöö Eesti Tennise Liiduga alguse. Mul on väga hea meel jagada teadmisi ja kogemusi. Tahan siin aidata keskkonna loomist inimestele, kes tahavad saada paremaks selles, mida nad armastavad – tennises. Olen siiralt õnnelik, et saan selles projektis osaleda."

"Ma arvan, et Belgia on suurepärane näide, kuidas väike süsteem suudab produtseerida suuri tulemusi – kuid seda juhul, kui alustatakse noorelt süstemaatiliste programmidega – valitakse välja riigi talendikamad ja juhendatakse neid. Usun, et just siin saan Eesti jaoks oma panuse anda," lisas Maes.

