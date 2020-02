18-aastane Uus-Meremaa mäesuusatalent võitis teise MK-etapi

Sloveenias Kranjska Goras toimunud mäesuusatamise MK-etapil võitis naiste suurslaalomi Uus -Meremaa talent Alice Robinson, kes näitas väga head kiirust ja tehnikat just teisel laskumisel.

Mullu juunioride maailmameistriks tulnud 18-aastane Robinson edestas ala valitsevat maailmameistrit, 24-aastast slovakitari Petra Vlhovat 0,34 sekundiga ja teenis oma karjääri teise MK-etapivõidu. Esimest korda sõitis ta end pjedestaali kõrgemale astmele oktoobris Söldenis toimunud etapil ja samuti suurslaalomis.

Kolmanda koha jagasid omavahel sloveenlanna Meta Hrovat ja šveitslanna Wendy Holdener, kes kaotasid mõlemad võitjale 1,59 sekundiga.

Suurslaalomis on naiste seas MK-sarja liidrikohta hoidmas 407 punktiga itaallanna Federica Brignone, kes pälvis Kranjska Goras kaheksanda koha. Teisel kohal on Vlhova (333 p) ja kolmnadal MK-sarja üldliider ja ala olümpiavõitja Mikaela Shiffrin, kes kaotas kuu alguses oma isa ja pole võistluskaruselli veel naasenud. Ameeriklannal on punkte kokku 314.