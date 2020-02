Mäkinen presidendi vastuvõtul: olen Otile Hyundaisse mineku ammu andestanud

Ugala teatris toimub 24. veebruaril president Kersti Kaljulaidi ja hr Georgi-Rene Maksimovski vastuvõtt. Külaliste seas on ka Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen, kelle hoole all krooniti maailmameistriteks Ott Tänak ja Martin Järveoja.

Mäkinen tunnistas intervjuus ERR-ile, et ralliautoga ta seekord Viljandisse kohale ei sõitnud, vaid tuli täiesti tavalise Toyota masinaga. Presidendi vastuvõtu üritus on soomlase meelest nii Eestis kui Soomes üsna sarnane. "Inimesed kannavad siin oma parimaid rõivaid ja naudivad tähtsat päeva. Eriti väikeste riikide jaoks on iseseisvumispäev väga oluline," rääkis Mäkinen.

Küsimusele, kas Mäkinen on oma südames Tänakule andestanud Hyundai meeskonda minemise, vastas soomlane: "Olles ise kunagi sõitja olnud, siis ma tean väga hästi, et meeskonnavahetused on teinekord olulised. Ma olen talle juba pikka aega tagasi Hyundaisse mineku andeks andnud. Me ei tea kunagi, millal ta tahab Toyotasse tagasi tulla. See on ralli ja sõitjad on vabad tegema oma valikuid ja minema sinna, kus nad näevad oma parimaid võimalusi."

Seda, kes tänavu võib maailmameistriks tulla, Mäkinen avaldada ei tahtnud. "Tuleb huvitav aasta. On palju võimalusi, kes võidab. Meil on palju uusi sõitjaid. Elfyn Evans on näiteks kiire, aga me oleme alles hooaja alguses. Tuleb kindlasti huvitav aasta," lisas Mäkinen.