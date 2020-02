Mäkinen: MM-tiitli eest võitlevad neli meest

Hooaja avaetapil kolmanda koha saanud ja Rootsis võidu võtnud Evans on MM-sarja üldarvestuses 42 punktiga liider, sama palju punkte on ka Ott Tänaku tiimikaaslasel, Monte Carlo ralli võitnud ja Rootsis kuuendana lõpetanud Thierry Neuville'il.

"Nüüd on neli meest, kes MM-tiitli eest heitlevad," ütles Mäkinen, viidates Toyota meestele Evansile ja Sebastien Ogier'le ning Hyundai duole Neuville'ile ja Tänakule.

"Elfyn on nüüd kahtlemata selles seltskonnas. See polnud üllatus, mida ta Montes tegi, aga see, et ta Rootsis niimoodi sõitis olukorras, kus ta autot väga hästi ei tunne, oli natuke üllatus," tõdes Mäkinen wrc.com-ile. "Oleme pikka aega teadnud, milleks ta on võimeline. Ta on alati võimeline võitlema."

Mäkinen kinnitas ka, et Toyota meeskonnas mingisuguseid tiimikorraldusi jagama ei hakata ja kõik sõitjad on võrdsed.