Tugeva tuule tõttu jäeti suusahüpete MK-etapi kvalifikatsioon pooleli

Pooleli jäänud kvalifikatsioon lükati edasi laupäevale ning algab Eesti aja järgi kell 16 ehk tund aega enne põhivõistlust. Kehva ilmaprognoosi tõttu on varasemaks tõstetud ka pühapäevase võistluse stardiaeg, kui suusahüppajad lastakse mäele juba kell 11.15.

MK-sarja üldarvestusest juhib austerlane Stefan Kraft 1063 punktiga, teine on sakslane Karl Geiger täpselt 1000 punktiga ja kolmas poolakas Dawid Kubacki 924 punktiga.

FIS World Cup #Willingen: Training and qualification canceled today due to the strong wind.

New schedule for Saturday:

2 pm CET: Training (1 round)

3 pm CET: Qualification

4 pm CET: Competition