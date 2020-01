Korraldajad on optimistlikud: Rootsi ralli peaks toimuma täismahus

Kuigi autoralli MM-sarja teiseks etapiks oleva Rootsi ralli toimumise või ärajäämise kohta on viimastel nädalatel ohtralt spekuleeritud, siis korraldajad ise jätkavad ettevalmistusi ürituse plaanitud kujul läbiviimiseks.

Täna oodati teadet selle kohta, kas Rootsi ralli toimub, jääb ära või viiakse läbi lühendatud kujul ning võistluste koduleheküljele ilmuski teade, mille kohaselt loodetakse soosivale ilmaennustusele.

13.-16. veebruaril kavas olev Rootsi ralli on MM-sarja ainus talveralli ja Värmlandi maakonna teed vajavad selleks ohtrat lumekatet. Vastasel juhul sõidetakse need kiiresti katki ja kogu ralli olemas muutub.

"Hoolimata viimase aja erakordselt soojast ilmast on ralli korraldajad kindlad, et enne võistlust tuleb külmemat ilma, jäätunud teid ja samuti pisut lund," teatati kolmapäeval Rootsi ralli koduleheküljel.

Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olsson viibis hooaja esimesel etapil Monte Carlos, kus kohtus teiste seas ka rahvusvahelise autospordiliidu FIA esindajatega, WRC sarja promootori ja võistkonde esindajatega. Kõik avaldasid talle jätkamiseks toetust.

"Me jätkame raporteerimist ja konsulteerimist nii FIA kui ka WRC promootoriga ning kui ilm muutub nii nagu ennustatakse, siis me ei näe probleeme ürituse planeeritud kujul korraldamisega," lisas Olsson.

"Kahjuks on ilm üks ralli aspekte, mida me ei saa kontrolida, kuid kogu meie organisatsioon teeb kõvasti tööd, et tagada võistlejatele ja fännidele veel ühe suurepärane Rootsi ralli toimumine."

Tiitlikaitsjatena on Rootsis stardis Ott Tänak ja Martin Järveoja, kes mullu võidutsesid Toyota roolis. Tänavu proovitakse samu teid esmakordselt Hyundaiga.