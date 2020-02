Ott Tänak Rootsi ralli eel: peame keskenduma varasemast rohkem

Karm avarii toimus Monte Carlo rallil mäletatavasti neljandal kiiruskatsel ning peale seda oli Tänak sunnitud võistluse katkestama. Rootsi rallil asub eestlane starti eelmise aasta võitjana. Tänak saab Rootsis startida oma konkurentidest küll tagantpoolt, kuid tänavuste lumevaeste tingimuste valguses see suurt eelist ei anna.

"Tunnen ennast peale Monte Carlot iga päevaga järjest paremini," ütles Tänak portaalile Autosport. "Me saime seal hea õppetunni ning me teame nüüd, et uutel rajalõikudel peame keskenduma varasemat rohkem."

"Rootsi ralli on alati olnud väga eriline oma külmade ja jäiste tingimuste pärast. Meie jaoks on tähtis järgmiselt etapilt mõned punktid tagasi saada ja seejärel üritada samm-sammult paremaks minna. Sõidame Hyundaiga sellistel teedel esmakordselt, kuid ma loodan saavutada hea tulemuse," jätkas Tänak.

Monte Carlos võidutsenud eestlase meeskonnakaaslane Thierry Neuville loodab, et lähipäevadel sajab Rootsis lund juurde. "Sel aastal on Rootsis vähem lund kui tavaliselt. See muudab kiiruskatsed raskeks. Ilma lumevallideta muutub see ralli üha kiiremaks ja kiiremaks ning põnevus kaob ära. Hoiame pöialt, et tuleks lund," ütles Neuville.

Rootsi ralli sõidetakse 13. - 16. veebruaril ning sellele saab kaasa elada ERR-i spordiportaalis otseblogi vahendusel. Sel aastal on väga keeruliste ilmastikutingimuste tõttu kavas vaid 11 kiiruskatset.