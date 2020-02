Kindel: Rootsi ralli küll toimub, ent lühendatud kujul

Sooja talve ja lumepuudu tõttu on Rootsi ralli võimaliku toimumise või ärajäämise kohta spekuleeritud pikemat aega, kuid nüüd teatasid korraldajad, et teede olukorra uurimise järel sai MM-sarja hooaja teine ralli FIA-lt rohelise tule. Ralli peetakse küll algselt paika pandud kuupäevadel (13.–16. veebruar), kuid lühendatud kujul. Algselt planeeritud 300 km asemel läbivad rallipiloodid nüüd 185 kilomeetrit. Rallil jagatavaid punktisummasid lühendatud marsruut ei mõjuta.

"On fantastiline, et saame kinnitada Rootsi ralli toimumist," kommenteeris võistluse peakorraldaja Glenn Olsson WRC kodulehele. "Paljud inimesed on viimastel päevadel selle nimel palju vaeva näinud ja mul on hea meel fännide, televaatajate ja võistlejate üle, kes kõik saavad nautida MM-sarja üht kihvtimat rallit."

Mullu võitis Rootsi ralli Ott Tänak. Kui tänavune üritus leiab aset, siis MM-sarja liidrina tuleb starti belglane Thierry Neuville.