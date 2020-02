Kanepi konkurentsist lülitanud Krejcikova võidutses segapaarismängus

Üksikmängus piirdus kvalifikatsioonist põhitabelisse pääsenud tšehhitar küll teise ringiga, aga segapaarismängus jõudis ta koos horvaadi Nikola Mekticiga finaali, kus saadi otsustava kümne punkti kiires lõppmängu järel lõpuks 5:7, 6:4, 10:1 jagu USA-Suurbritannia duost Bethanie Mattek-Sandsist ja Jamie Murrayst.

Lisaks jõudis Krejcikova koos kaasmaalase Katerina Siniakovaga naiste paarismängus poolfinaali, aga seal jäädi alla kõrgeimat asetust omanud Barbora Strycovale ja Hsieh Su-Weile. Kolme mänguliigi peale kokku mängis Krejcikova kolme nädalaga Melbourne'is koguni 15 matši.

Krejcikovale on see teine järjestikune Austraalia lahtiste segapaarismängu võit, aasta tagasi triumfeeris ta Melbourne'is koos ameeriklase Rajeev Ramiga. Üldse on tal nüüd neli slämmivõitu – koos Siniakovaga võitsid nad 2018. aastal naiste paarismängu nii Prantsusmaa lahtistel kui Wimbledonis. Mekticile on see aga karjääri esimene slämmiturniiri võit.

Meeste paarismängus võidutsesid Melbourne'is Ram ja britt Joe Salisbury. Turniiril 11. asetatud duo oli finaalis kindlalt 6:4, 6:2 parem vabapääsmega võistlustele pääsenud austraallastest Max Purcellist ja Luke Saville'ist.

Nii Ramile kui Salisburyle on see esimene slämmivõit meeste paarismängus. 35-aastane Ram mängis enda karjääri 58. slämmiturniiril, enne kui lõpuks võiduni jõudis.

Tüdrukute seas sai Austraalia lahtistel esikoha 14-aastane Victoria Jimenez Kasintseva, kes on esimene Andorra tennisist, kes suure slämmi turniiri võitnud. Finaalis alistas Jimenez Kasintseva üle kahe tunni kestnud mängus 5:7, 6:2, 6:2 17-aastase poolatari Weronika Baszaki.

Poiste finaalis alistas esimesena asetatud 17-aastane prantslane Harold Mayot enda kaasmaalase ja paarismängupartneri, samuti 17-aastase Arthur Cazaux' 6:4, 6:1. Paarismängus jõudsid Cazaux ja Mayot veerandfinaali.