21-aastane ameeriklanna võitis Austraalias karjääri esimese slämmiturniiri

Maailma edetabelis 15. kohal asuv Kenin alistas 26-aastase Muguruza mõni minut enam kui kaks tundi kestnud kohtumise järel 4:6, 6:2, 6:2. Hispaanlanna lõi kohtumise jooksul üheksa ässa, aga tegi ka kaheksa topeltviga. 21-aastase Kenini samadeks näitajateks olid vastavalt kaks ja null.

"Minu unistus on täitunud," rääkis Kenin pärast võitu väljakul. "Olen siin seismise eest äärmiselt tänulik. Ootan järgmisel aastal siia naasmist väga, need kaks viimast nädalat on olnud minu elu parimad."

Eelmisel aastal võimsalt esile kerkinud Kenin oli 21 aasta ja 80 päeva vanusena noorim Austraalia lahtiste finalist pärast 2008. aastat, mil tiitlile mängisid 20-aastased Maria Šarapova ja Ana Ivanovic.

Profitennise ajastul mängisid Austraalia lahtiste finaalis esmakordselt tennisistid, kes ei kuulu maailma esikümnesse. Enne Muguruzat on Austraalia lahtistel finaali pääsenud vaid kaks hispaanlannat, Arantxa Sanchez-Vicario jäi 1994. aastal alla Stefanie Grafile ning järgmisel aastal Mary Pierce'ile, Muguruza treener Conchita Martinez kaotas 1998. aastal Martina Hingisele.