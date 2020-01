Mladenovic ja Babos võtsid kolmanda ühise slämmivõidu

Turniiril 2. asetatud Babos ja Mladenovic alistasid finaalis vaid tund aega ja 12 minutit kestnud kohtumises kindlalt 6:2, 6:1 kõrgeimat paigutust omanud Taiwani-Tšehhi duo Hsieh Su-Wei ja Barbora Strycova.

Babos ja Mladenovic ei kaotanud kogu turniiri jooksul ühtegi setti. Viimati võideti Austraalia lahtistel naiste paarismäng settigi kaotamata 2004. aastal, kui sellega said hakkama Virginia Ruano Pascual ja Paola Suarez.

Babosile ja Mladenovicile on see kolmas ühine slämmivõit. Esimese võidu said nad kaks aastat tagasi just Austraalia lahtistel, mullu võidutsesid nad Prantsusmaa lahtistel. Lisaks on Babos ja Mladenovic koos veel kolmel korral finaali jõudnud – 2014. aasta Wimbledonis jäid nad alla itaallannadele Sara Erranile ja Roberta Vincile, 2018. aasta US Openil kaotasid nad austraallanna Ashleigh Bartyle ja ameeriklanna CoCo Vandeweghele, mullu pidid nad Austraalias tunnistama austraallanna Samantha Stosuri ja Zhang Shuai paremust.

Mladenovicil on naiste paarismängust üks slämmivõit veel, koos kaasmaalanna Caroline Garciaga võidutsesid nad 2016. aasta Prantsusmaa lahtistel. Lisaks on Mladenovic koos kanadalase Daniel Nestoriga saanud kaks slämmivõitu segapaarismängus.