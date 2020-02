VIDEOD | Lakers mälestas emotsionaalsel õhtul Kobe Bryantit

Pool tundi enne kohtumise algust esinesid Staples Centeris Usher, Boyz II Men ning tšellist Ben Hong, seejärel pidas emotsionaalse kõne LeBron James. Algviisikusse kuulunud Lakersi mängijad jooksid väljakule, seljas Bryanti särk.

"Täna tähistame liigasse 18-aastase lapsena tulnud, 38-aastaselt lõpetanud ja viimase kolme aasta jooksul hiilgavaks isaks saanud inimese elu," rääkis James. "Tähistame 20 aastat verd, higi, pisaraid, lugematuid tunde ja tema otsusekindlust saada võimalikult suureks mängijaks."

Lakers ei suutnud emotsionaalsel õhtul siiski võita, kaotades Portland Trail Blazersile 119:127. Seitse kaugviset tabanud Damian Lillardi arvele jäi 48 punkti ja kümme korvisöötu, Anthony Davis viskas Lakersi parimana 37 punkti, noppis 15 lauapalli ja blokeeris viis vastaste viset.

"Tonight we celebrate the kid that came here at 18, retired at 38 and became probably the best dad we've seen over the last three years." pic.twitter.com/0sS7e91cuz

Dame on honoring Kobe and dropping 48 PTS: "The one thing that we know for sure we had in common with Kobe: the love of this game, and we here so we might as well come out and honor him this way." pic.twitter.com/JPPWWk8Bpx