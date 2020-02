Porzingis pakkus Doncici puudumisel hooaja parima etteaste

24-aastane mängumees viskas oma hooaja punktirekordiks 38 silma ja hankis lisaks 12 lauapalli. "See on midagi, mida soovin tulevikus välja selgitada - kuidas ma saan olla efektiivne ka siis, kui Luka mängib," lausus Porzingis kohtumise järel.

"See on midagi, mille kallal töötan. Hetkel olen heas rütmis ja soovin jätkata. Ma arvan, et mängime üsna head korvpalli, liigutame palli ja oleme agressiivsed," lisas 13 kaugviskeüritusest kuus ja kõik 12 vabaviset tabanud ääremängija.

Küll aga raputas Porzingis endale tuhka pähe kaitsemängu osas, sest lasi vastaste Domantas Sabonisel koguda 26 punkti. Leedulase 12 viskeüritusest läbis rõnga koguni üheksa. Lisaks võttis ta tosin lauapalli ja jagas üheksa resultatiivset söötu.

"Mul on tunne, et Sabonis tegi minu vastu mõned head liigutused," tunnustas lätlane "naabrimeest". "Ta jõudis korvi alla. Ma jäin paljudel juhtudel poole sammuga hiljaks. See valmistab pettumust, aga mul on hea meel, et võitsime."

Hästi esines teinegi leedulane Jonas Valanciunas, kes viskas 26 punkti ja haaras 17 lauapalli ning aitas Memphis Grizzliese kodus 96:82 (36:32, 17:21, 19:10, 24:19) võiduni Detroit Pistonsi üle.

Õhtu suurim skooritegija oli 43 punkti kogunud Washington Wizardsi tagamängija Bradley Beal, aga tema meeskond kaotas kodus Golden State Warriorsile 117:125 (36:40, 27:32, 23:27, 31:26).

Tulemused: Washington - Golden State 117:125, Charlotte - Orlando 100:112, Cleveland - New York 134:139, Indiana - Dallas 103:112, Brooklyn - Phoenix 119:97, Atlanta - Boston 115:123, Miami - Philadelphia 137:106, Memphis - Detroit 96:82, Sacramento - Minnesota 113:109, LA Clippers - San Antonio 108:105.