41-aastase Bryanti isiklik helikopter kukkus kohaliku aja järgi veidi enne kella kümmet hommikul Los Angelesest umbes 65 km kaugusel oleva Calabasase lähistel alla ning süttis põlema.

Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva kinnitas pressikonverentsil, et õnnetuses hukkus üheksa inimest, kuid ei nimetanud nimesid. Erinevad USA meediallikad on allikatele tuginedes kinnitanud, et hukkunute seas olid Bryant ja tema 13-aastane tütar Gianna Maria ning üks viimase võistkonnakaaslastest ja tema vanem.

Bryant mängis NBA-s aastatel 1996-2016 ja veetis kogu karjääri Los Angeles Lakeri ridades. Ta tuli viiel korral NBA meistriks, nimetati 2008. aastal liiga kõige väärtuslikumaks mängijaks ja valiti NBA tähtede mängule 18 korda.

USA koondisega võitis Bryant 2008. ja 2012. aasta olümpial kuldmedali.

Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter, Gianna. Those aboard the helicopter also included another player and parent, sources told @wojespn.



There were no survivors of the crash, according to the Los Angeles County Sheriff's Department. pic.twitter.com/7ik13Qwm9m — SportsCenter (@SportsCenter) January 26, 2020

Kobe Bryant is among those dead in a helicopter crash outside Los Angeles, a source confirms to ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020