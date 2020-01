Uurijad avaldasid Bryanti surmaga lõppenud õnnetuse kohta täpsemaid detaile

Kahemootoriline Sikorsky S-76B helikopter kukkus pühapäeval Los Angelesest 65 km kaugusel asuva Calabasase lähistel alla ja süttis põlema. Kõik pardal olnud inimesed hukkusid.

NTSB teatel üritas helikopter umbes 700 meetri kõrgusel pilvedest väljuda, kuid vajus siis äkki vasakule küljele ja hakkas kiirusega enam kui kümme meetrit sekundis alla kukkuma.

"See oli üsna järsk laskumine suurel kiirusel," kommenteeris NTSB juhatuse liige Jennifer Homendy. "Laskumise algusest kokkupõrkeni maapinnaga kulus umbes minut."

Uurijatel pole praeguse hetkega teada, mis kopteri järsu kaldumise ühele küljele ja maapinnale kukkumise põhjustas. Homendy sõnul ei olnud tegemist normaalse laskumiskiirusega.

"Me teame, et see oli suure energiamõjuga kokkupõrge," ütles ta ja lisas, et helikopter oli enne maapinnale jõudmist ühes tükis.

Homendy sõnul ei olnud helikopter varustatud seadeldisega, mis annab märku maapinna lähedusest. See oleks hakanud tööle, kui lennuvahend oleks jõudnud ohtlikult lähedale mäenõlvale. Samuti ei olnud kaasas musta kasti, mis teeks tragöödia väljaselgitamise lihtsamaks.

Tema sõnul ei ole rahvuslik lennuamet järginud NTSB soovitusi vastavad seadeldised selliste helikopterite juures kohustuslikuks muuta.

Meditsiinieksperdid on praeguseks tuvastanud nelja surnukeha säilmeid, nende seas ka Bryanti ja piloodi omad.