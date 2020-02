Pidurdamatus hoos jätkav Damian Lillard tegi NBA ajalugu

Lillard oli 51 punktiga üleplatsimees, lisaks andis ta 12 korvisöötu. Lillard on viimases kuues mängus visanud keskmiselt 48,8 punkti. Tema seeria: 61, 47, 50, 36, 48, 51.

Lillard tabas 15 kolmepunktiviskest üheksa ja temast sai esimene mängija NBA ajaloos, kes on kuues järjestikuses mängus tabanud vähemalt kuus kaugviset. Lisaks on ta kõigi aegade esimene mängija, kes on kuues järjestikuses mängus toonud keskmiselt vähemalt 45 punkti ja andnud kümme korvisöötu.

Damian Lillard (51 PTS, 9 3PM) scores 47+ for the 5th time in 6 games and becomes the 1st player in NBA history to make 6+ threes in 6 straight games. pic.twitter.com/9JmLekPjnd