Tarmo Paju: Bryanti-suguseid iseloomustab metsik soov olla kogu aeg parim

"Kobe Bryant oli vaieldamatu legend! Kui surma-uudis on läbi käinud, tajud suurepäraselt lugedes sotsiaalmeediat, suheldes töö juures endast nooremate spordihuvilistega, kuidas Kobe Bryant on olnud isegi kahe põlvkonna jaoks just see, kellele vaadatakse üles," lausus Paju ETV saates "Ringvaade". "Terve korvpallimaailm on täis praegu tegevmängijaid, kellest enamik on lapsena vaadanud üles Kobe Bryanti poole."

"Muidugi võib rääkida faktidest, et on viiekordne NBA meister, korra valitud väärtuslikumaks mängijaks ja nii edasi ja nii edasi," jätkas Paju. "Aga lõpuks oli ta ikkagi selle tõu kõige vägevamaid esindajaid, keda iseloomustab metsik võidutahe."

"Selline võidutahe, mis kajastub kas või lapsena mõne peretuttavaga kuskil tagahoovis mängides mitte millegi peale. Mis sunnib trenni tegema nii, et kõik muu jääb kõrvale."

"Ajal, kus võib-olla mingi osa sportlasi võtab rahulikumalt ja puhkab, siis Kobe Bryanti suguseid mehi, keda ei ole väga palju, iseloomustab metsik soov olla kogu aeg parim, alati võta," lausus Paju.

"Minna selle nimel läbi mis iganes müüride, kas või konflikti meeskonnakaaslastega. Eriti nendega, kelle puhul ta ei näe, et nad oleks samavõrra orienteeritud võitmisele."

Enam kui 30 aastat Los Angeles Lakersit fännanud telesaatejuht Roald Johansson täiendas. "Üks asi, mis Kobe Bryanti karjääri ilmestab, on lojaalsus ühele klubile. Rahale orienteeritud spordimaailmas on üsna harv see, kuidas üks mees on kogu oma karjääri vältel ühes klubis. Kandis Lakersi värve 20 aastat. Teine mees oli Magic Johnson, kelle karjäär jäi haiguse tõttu lühemaks. Aga see näitab pühendumist ja lojaalsust."