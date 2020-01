Johaug sõitis välja imelise võiduaja

Johaugil kulus distantsi läbimiseks 21 minutit ja 33 sekundit. "See on mitteametlik maailmarekord," kommenteeris telekanali NRK ekspert Torgeir Björn, kes ei usu, et keegi oleks sel distantsil kunagi nii kiire olnud.

Johaug ise võttis väitel pisut hoogu maha. "Ma arvan, et ring oli 4,45 kilomeetri pikkune, nii et sõitsime ehk üheksa kilomeetrit. Aga see möödus kiiresti. See on kiire jäine rada," kommenteeris ta.

Oma konkurentidest sai Johaug igatahes järjekordselt suhteliselt hõlpsalt jagu - hõbedale tulnud Astrid Uhrenholdt Jacobsen kaotas 44,6 sekundiga. Pronksi võttis Tiril Udnes Weng.