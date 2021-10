Kobe Bryanti lesk kaebas Los Angelese maakonna kohtusse

Vanessa Bryant andis sel nädalal kohtus tunnistusi oma abikaasa ja korvpallilegendi Kobe Bryanti hukkumise osas. Korvpalluri lesk süüdistab Los Angelese maakonda selles, kuidas ta sai teada oma abikaasa surmast teada ja samuti tundliku pildimaterjali väärkasutamises, vahendab New York Times.

Bryanti sõnul hoidsid Los Angelese maakonna ametnikud ja sündmuspaigale sõitnud politseinikud teda teadmatuses ning keeldusid sündmuspaigale ligipääsu andmisest.

Bryanti sõnul paluti tal koheselt pärast õnnetust minna sündmuspaiga lähedal olevasse politseijaoskonda, ent mitte ükski õnnetusega tegelenud politseinik ei vastanud seal tema päringutele.

Kohtus antud tunnistuses rääkis Bryant, et esimest korda tuldi temaga jaoskonnas rääkima alles pärast kahetunnist ootamist, kui temaga samasse tuppa astusid preester ning Los Angelese maakonna šerif Alex Villanueva koos ühe publitsistiga.

"Šerif Villanueva kinnitas mulle, et minu abikaasa ja tütar hukkusid helikopteriõnnetuses. Seejärel küsis ta [Villanueva - toim.], kas ta saab minu heaks midagi teha. Ma palusin, et ta koheselt veenduks, et minu abikaasa ja tütre surnukehadest ei tehtaks pilte. Ta kinnitas mulle, et seda ei juhtu."

Vanessa Bryant kaebas eelmine aasta kohtusse Los Angelese politseinikud, kes pildistasid ja jagasid pilte Kobe Bryanti jäänustest. Ühtlasi on Vanessa Bryant varem kohtusse kaevanud tema abikaasale kopteriteenust pakkunud operaatori.

"Nad [abikaasa ja tütar - toim.] kannatasid juba niigi palju. Mul on olemas need riided, mida minu abikaasa ja tütar too päev kandsid. Nendelt on aru saada, millised olid nende jäänused. Ma ei saa aru, kuidas keegi saab nii kalk olla, et nende surnukehasid jäädvustada ja seejärel neid pilte sõpradega jagada," lisas Bryant.

2020 aasta alguses hukkus Kobe Bryant ja tema tütar Gianna koos kuue kaasreisija ja piloodiga Los Angeleses toimunud helikopteriõnnetuses.