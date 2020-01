Kaksikduubli kirja saanud NBA draft'i avavalik jõudis esimese võiduni

Kurbade uudiste valguses jätkusid korvpalliliiga NBA kohtumised. New Orleans Pelicans alistas Boston Celticsi tulemusega 123:108, seejuures oli see esimeseks korraks, kui NBA draft'i avavalik Zion Williamson sai koos meeskonnaga väljakul võidurõõmu tunda.

NBA karjääri esimese kaksikduubli kirja saanud Williams viskas 21 punkti ja võttis 11 lauapalli alles oma kolmandas mängus peale põlveoperatsiooni. Meeskonna parimana viskas Jrue Holiday 25 silma. Vastaste resultatiivseim oli üleplatsimehena Kemba Walker, saades kirja 35 punkti.

Enne hümni mängimist pidasid Pelicansi mängijad 24-sekundilise vaikusehetke, et mälestada Los Angeles Lakersi staari Kobe Bryanti, kes hukkus koos oma tütre Giannaga helikopteriõnnetuses.

Emotsionaalne pühapäev oli seejuures kõikidel meeskondadel. Näiteks Houston Rocketsi kapten Austin Rivers tunnistas peale kaotusmängu, et ei suutnud kohtumise peale mõelda. "Ma pean olema aus. Ma olen sportlane ja peaksin kaotusest hoolima.. aga see ei olnud minu peas, kui me mängu kaotasime. Korvpallimaailm kaotas kellegi väga olulise. Ja samuti tema tütre. Isana saan öelda vaid oma palveid sellele perekonnale," rääkis Rivers peale kohtumist.

"See oli raske. Ma ei tea, kuidas me mängisime. Ma püüdsin keskenduda, aga Bryant tuli mulle kohe järgmisel hetkel uuesti meelde. See valu ei lähe lähiajal minema. Sa ei pea isegi olema korvpallifänn, et seda tunda. Üks maailma paremaid mängijaid, spordimaailma legende, isa.. ma palvetan tema abikaasa Vanessa eest. Kobe, puhka rahus!"

Tulemused:

Denver – Houston 117:110

San Antonio – Toronto 106:110

Atlanta – Washington 152:133

New York – Brooklyn 110:97

Orlando – LA Clippers 97:112

Memphis – Phoenix 114:109

New Orleans – Boston 123:108

Portland – Indiana 139:129