Daniel Yule võitis sel aastal juba kolmanda slaalomisõidu

Yule on selle aastanumbri sees kavas olnud viiest slaalomist võitnud nüüd kolm. Ühtekokku on ta nüüd karjääri jooksul teeninud neli MK-etapivõitu, kõik esikohad on ta saanud slaalomis.

Kitzbühelis edestas Yule 12 sajandikuga austerlast Marco Schwarzi, kolmanda koha sai prantslane Clement Noel, kaotades 37 sajandikuga. Noel on Yule kõrval ainus, kes sel aastal slaalomis saanud võidurõõmu nautida.

MK-sarja üldliider, norralane Henrik Kristoffersen jagas neljandat kohta enda kaasmaalase Lucas Braatheniga, mõlemad jäid Yule'ile alla 49 sajandikuga.

Kristofferssen on MK-sarja üldarvestuses 741 punktiga esimene, temast 41 punkti kaugusele jääb koondisekaaslane Aleksander Aamodt Kilde, kolmas on austerlane Matthias Mayer 692 punktiga.

Slaalomi arvestuses on liider samuti Kristofferssen, edestades Yule'i 17 punktiga.