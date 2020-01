Feuz edestas lähikonkurenti ning tõusis kiirlaskumises MK-sarja liidriks

Feuzi võiduajaks mõõdeti 1.42,53. Šveitslane edestas oma lähimat rivaali itaallast Dominik Parist 0,29 ja kolmanda koha pälvinud sakslast Thomas Dresseni 0,31 sekundiga. Feuzile oli see tänavu teiseks võiduks. Pjedestaali kõrgeimale astmele pääses ta ka USA-s Beaver Creekis peetud kiirlaskumise MK-etapil.

"Mul on hea meel, et saan sõbraga esikoha nimel heidelda ning et kaks vanemat meest suudavad veel noori edestada," rääkis Feuz peale võitu.

Võiduga tõusis Feuz esimeseks ka MK-sarja üldarvestuses, kui on viie kiirlaskumise etapiga kogunud 400 punkti. Paris kaotab talle 16 ja Dressen 199 silmaga.

Itaalias Sestrieres peetud naiste mäesuusatamise MK-etapil võidutsesid suurslaalomis itaallanna Federica Brignone ja slovakitar Petra Vlhova, kes said kahe sõidu kokkuvõttes kirja sama aja 2.21,15. Kolmanda koha pälvis ameeriklanna Mikaela Shiffrin (+0,01).