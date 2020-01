Lätlane kahe favoriidi langemist EM-turniiril: superstaarid on ka inimesed

A-alagrupis suuri üllatusi ei sündinud ning Horvaatia ja Valgevene edenesid kindlalt vahegruppi. Turniiril sai oma esimese võidu riigi ajaloos Montenegro võistkond, kes alistas viimaseks jäänud Serbia 22:21. B-alagrupis võttis kodupubliku ees mängiv Austria oma noore staari Nikola Bilyki 28 värava abil kolm võitu. Teiseks tuli Tšehhi Põhja-Makedoonia ja Ukraina ees.

Läti koondislane Uvis Strazdinš, kes klubikäsipalli mängib HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi ridades, vaatas peale esimesele voorule ja lätlaste tulemustele.

"Pikk valmistumine Euroopa meistrivõistlusteks oli tõesti nauditav protsess. Võistkonna sisekliima paranes ning mäng-mängult olime pidevalt paremas vormis," ütles Strazdinš. "Lõpuks finaalturniirile jõudes oli see tõeliselt huvitav kogemus. Me nägime oma silmaga maailma parimaid mängijaid ning tuleb tunnistada, et need staarid tunduvad teleripildi kaudu suuremad, tugevamad ja paremad kui päriselus nende vastu astudes."

C-grupis näitas võimsat mängu Hispaania alistades vastased keskmiselt kümne väravaga ning liikudes koos Saksamaaga siit kindlalt järgmisesse ringi. Turniiri debütantide Hollandi ja Läti omavahelises kohtumises jäid peale hollandlased ning lätlastel oma esimesel turniiril võiduarvet avada ei õnnestunud. Võistluste üks suurimatest üllatustest toimus aga D-alagrupis, kui Prantsusmaa, kes oli üks favoriitidest, jäi alla Portugalile ja Norrale ning vahegrupi mängudele ei pääsenud. See oli prantslastele esimene kord pärast 1978. aastat, kui suurturniiridel 12 parima tiimi hulka ei pääsetud. Nende kõige kehvem tulemus Euroopa meistrivõistlustelt oli siiani 11. koht. Edasipääsu tagasid siit Norra ja Portugal ning Bosnia ja Hertsegoviina jäi punktita.

"Kahjuks sattus meie kõige kehvem mäng nõrgima võistkonna vastu. Saksamaa ja Hispaania kohtumistega võis rahule jääda, kuid Hollandi vastu põlesime läbi. Mõtlesime lihtsalt üle. Kui teistes matšides nautisime atmosfääri ning võitlesime pingevabalt, siis hollandlaste vastu olime nii kõvasti oma peas kinni, et sellest ei tulnud midagi välja," kommenteeris paremäär alagrupi turniiri.

F-alagrupis pakkus väikse üllatuse Sloveenia, kui alistas kodupubliku ees esinenud rootslased ning edenes nende ees täiseduga vahegruppi. Sloveenlaste treener on kusjuures endine legendaarne Rootsi koondislane Ljubomir Vranjes. Šveitsi ja Poola võtsid ette kodutee. E-alagrupp oli viimase hetkeni kõige põnevam ning lõppes tõelise pommiga, kui valitsev maailmameister ja olümpiavõitja Taani 12 hulka ei pääsenud. Taanlased alustasid turniiri kaotusega Islandile ning viigistasid seejärel Ungariga, kes alistasid omakorda venelased ja islandlased ning see tähendas, et siit grupist edenesid Island ja Ungari. Viimaste aastate käsipallimaailma valitseja saadeti koduteele.

"Isiklikus plaanis jäin turniiriga rahule. Realiseerisin mulle antud võimalused sajaprotsendiliselt, kuigi võistluste ajal vaevas mind pisivigastus. Suureks abiks ja mentoriks oli mulle mängude ajal meie suurimate kogemustega pallur Dainis Krištopans," sõnas Strazdinš. "Poolnaljaga peab küll tõdema, et kahjuks olin võistkonna üks nooremaid ning seetõttu pidin ma tiimikaaslaste riided pessu viima ning olin pidevalt vastutav pallide tassimise eest."

Nüüd läheb turniir edasi kahes vahegrupis, kus esimeses on kahe kaasa võetud punktiga Horvaatia, Hispaania ja Austria ning nulli peal Tšehhi, Saksamaa ja Valgevene. Teises rühmas jätkavad Norra, Ungari ja Sloveenia kahe ning Rootsi, Portugal ja Island nulli punkti peal. Mõlema grupi kaks parimat pääsevad poolfinaalidesse.

"Meil oli turniiril aega ka jälgida natuke teiste võistkondade kohtumisi. Isiklikult pean favoriidiks finaali jõudmisele meie grupis mänginud Hispaaniat. Musta hobusena võib suuri tegusid korda saata Portugal," ennustas Läti koondislane võistluste edasist käiku. "Me saame end lohutada faktiga, et lisaks meile võtavad kodutee ette ka sellised käsipalli suurriigid nagu Taani ja Prantsusmaa."

Euroopa meistrivõistlused käsipallis toimuvad 9. – 26. jaanuaril ning võitjad selgitatakse viimasel nädalavahetusel Stockholmis pea 30-tuhandelise publiku ees.