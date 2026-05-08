Serviti kapten: klubi teeb väga kõva tööd, et seda punti koos hoida

Põlva Serviti kapteni Hendrik Varuli sõnul tõi võistkonnale edu tugev ja ühtne koosseis. "Aastaid koos mänginud mehed. Klubi juhtkond teeb ikka väga kõva tööd, et seda punti koos hoida. Kokku mänginud oleme aastaid, osad mehed aastakümneid. Selle pealt see tulebki. Me lihtsalt olime praegu parem meeskond," tõdes ühtlasi hooaja parimaks joonemängijaks valitud Varul.

Mistra kaotas avapoolaja kolme punktiga, aga teise poolaja alguses ei suudetud kuus minutit järjest väravat visata ning kodumeeskond läks püüdmatult eest. "Eks neil on laiem koosseis, kogemusi kuhjaga. Vaatame kasvõi teist poolaega: Eston [Varusk] keerab värava lukku ja siis see asi näeb juba selline välja. Kvaliteeti on rohkem, eks see ongi reaalne jõudude vahekord," rääkis Mistra paremsisemine, Eesti koondise kapten Karl Roosna.

Kuidas siis aga 11. järjestikuse Eesti meistritiitli võitnud Serviti viimaks troonilt tõugata? "Esiteks: palju õnne neile! Aastatepikkune kõva töö, mis selle taga seisab. Kalmer ja klubi on kõva tööd teinud. Tuleb trenni teha ja üritada! Mis siin muud ikka, ei taha ju lasta kellelgi nii pikalt valitseda. Üritame järgmine aasta uuesti," kinnitas Roosna.