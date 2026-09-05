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Serviti võitis hooaja esimese tiitli: mängupilt oli väga rabe

Käsipall
Põlva Serviti tõstis teist aastat järjest superkarika pea kohale
Põlva Serviti tõstis teist aastat järjest superkarika pea kohale Autor/allikas: Helin Potter/ Eesti Käsipalliliit
Käsipall

Eelmisel aastal alustatud traditsiooni kohaselt toimus käsipallihooaja avapauk meeste superkarika kohtumisega, milles kevadel Eesti meistriks tulnud Põlva Serviti alistas Viljandi HC/Leonhard Weissi.

Serviti ning Viljandi HC alustasid kohtumist esimesele mängule omaselt närviliselt. Viljandlased üritasid tempot madalal hoida ning Põlva kiirrünnakute relva limiteerida. Jaan-Paul Varik tõi mulkide poolelt 15. minutil tabloole seisuks alles 4:4.

Mistrast kodulinna naasnud Rasmus Otsa tõrjed Viljandi postide vahel ja Eston Varuski etteasted teisel pool väravas hoidsid seisu madalaskoorilisena ning viis minutit enne poolaja lõppu oli särasid tablool 8:8. Perioodi viimased hetked jätkusid samamoodi ning enne garderoobi minemist tegi Sten Maasalu seisuks 12:11 viljandlastele.

Kahe hooajal vahel oma rünnakuliidrist Hendrik Koksist ilma jäänud viljandlased jäid teise poolaja alguses kohe Serviti rongi alla. Põlva mehed said oma kiirrünnakud käima ning võtsid 40. minutiks Ülljo Pihuse tabamusest 18:15 edu. Järgmised kümme minutit vahe ei muutunud. Kuid viljandlased ei olnud veel viimast sõna öelnud.

Rasmus Otsa tõrjed ning Johannes Pertelsoni väravad tõid Viljandi veel neli minutit enne lõppu vaid värava kaugusele vastastest. Lõpuminutit kuulusid siiski Servitile ja lõpuks tõstsid Kalmer Mustingu hoolselaused superkarika pea kohale seisuga 27:25. Mängu parimaks valiti Serviti poolelt Kermo Saksing  ja Viljandi eest Johannes Pertelson.

Meeste meistriliiga algab 8. septembril kui Raasikul lähevad vastamisi Tallinn Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper. Põlva Serviti avab sarja päev hiljem HC Viimsi/Alexela vastu ning VIljandi HC/Leonhard Weiss võõrustab kolmapäeval SK Tapat.

"Väga eriline tunne oli," alustas mängu kokkuvõtet Valgast pärit Viljandi HC mängumees Sivert Raide, kes mängis kodupubliku ees. "Pole siin saalis juba aastaid ühtegi palli visanud. Ja ega mäng ka kõige kehvem ei olnud. Arvestades, et see oli meil alles teine kohtumine see aasta ning Serviti vastu, siis võib rahule jääda. Igaltpoolt saab loomulikult juurde panna, aga see on praeguses faasis normaalne."

"Mäng oli väga rabe," lõpetas Serviti eest Jürgen Rooba. "Õnneks suutsime teisel poolajal kiirrünnakutest mõned lihtsad väravad saada, sealt vahe sisse teha ning seda lõpuni hoida. Ma arvan, et enamvähem selline see võimude vahekord hooaja lõpuni jääb."

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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