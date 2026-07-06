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Merino üleminutite tabamus viis Hispaania veerandfinaali

Jalgpalli MM
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Foto: SCANPIX / Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Hispaania jalgpallikoondis alistas maailmameistrivõistluste kaheksandikfinaalis naaber Portugali tänu üleminutite väravale 1:0.

Kohtumine möödus üsna heatasemelises, aga kontrollitud mängus. Esimesel poolajal oli paar head võimalust Hispaanial, mida aga ära kasutada ei suudetud. Teisel poolajal jätkus asi põhimõttel, et taga tuleb hoida null.

Otsustavaks kujunes esimene üleminut, kui Hispaania sai keskväljal karistuslöögi. Mõne sööduga leiti Ferran Torres, kes omakorda toimetas palli teisele vahetusmehele Mikel Merinole ja viimane saatis palli puuri. Järgnevalt oli veel Bernardo Silval võimalus peaga viigistada, aga pall lendas üle lati.

Tegemist oli ilmselt ka Portugali ründetähe Cristiano Ronaldo viimase kohtumisega MM-idel. Ta mängis kohtumise algusest lõpuni kaasa, aga omasid päästa ei suutnud.

1/8-finaal

Portugal

0
:
1

Hispaania

90:00

    • Merino90+1'

    Enne mängu

    Portugali jalgpallikoondis alustas turniiri üsna ilmetu 1:1 viigiga Kongo DV vastu. Seejärel tuli vabanemine kohtumises Usbekistaniga, mis võideti suurelt 5:0. Alagrupi viimases voorus piisas Colombia vastu 0:0 viigist.

    Kaheksandikfinaalis läks Portugal vastamisi kahe eelmise MM-i medalimeeskonna Horvaatiaga ja võitis dramaatilise kohtumise kaotusseisust ja Goncalo Ramose üleminutite väravast 2:1.

    Hispaania koondis alustas sarnaselt Portugalile ebaõnnestunud mänguga. Sel turniiril palju meeldejäävaid hetk pakkunud Roheneemesaarte koondis suutis välja mängida 0:0 viigi. Järgmises voorus sai Hispaania aga jagu Saudi Araabiast 4:0, kusjuures kolm väravat oli löödud juba 24. minutiks.

    Viimases alagrupivoorus alistas Hispaania koondis ka Uruguay 1:0 ja liikus edasi 32 tugevama hulka, kus võideti Austriat juba kindlamalt 3:0. Senise turniiri jooksul pole Hispaania koondis lasknud endale lüüa ainsatki väravat.

    Hispaania koondise õlule saab asetada ka favoriidikoorma. Portugal on küll täis head kvaliteeti ja väga ohtlik, kuid valitsev Euroopa meister domineeris ka MM-i eelsetes ennustuses. Siiski - kui Hispaania on maailma edetabeli teine, siis Portugal asub samuti kõrgel viiendal kohal.

    Viimati olid koondised vastamisi pisut enam kui aasta eest Euroopa Rahvuste liiga finaalis. See mäng läks 2:2 seisult lisaajale ja hiljem penaltiseeriani, kus tulemusega 5:3 jäi peale Portugal.

    Toimetaja: Siim Boikov

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