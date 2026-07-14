U-18 käsipallikoondis valmistub Euroopa turniiriks: rooste tuleb maha lihvida

Möödunud aasta EM-valikturniiril Leedus oma alagrupis neljandaks jäänud Eesti jätkab teekonda Euroopa noorte käsipalli tugevuselt teisel tasemel. Skopjes ootavad eestlasi alagrupis ees Kreeka, Hollandi ja Luksemburgiga.

Sillaste sõnul puudub soovitud koosseisust vaid Aron Sepp, kes ei saa akadeemiavahetuse tõttu koondisega liituda. Ülejäänud mängijad on kohal ning valmis ettevalmistust alustama.

"Paus on olnud pikk ning eks seda oli platsil näha. Praaki esineb palju, poistel on kuumast ilmast käed märjad ning tunnetus ei ole veel jäsemetes tagasi. Omajagu roostet on vaja maha lihvida," ütles Sillaste. Tema sõnul oli treenerite jaoks selline algus ootuspärane ning samm-sammult liigutakse mänguliste elementide juurde.

Enne turniiri ootab koondist ees veel kaks treeningkogunemist. Plaanis on pidada ka kontrollkohtumine Lätiga, kuid kui seda ei õnnestu korraldada, mängitakse Põlva Serviti meeste vastu.

2.–10. augustini toimuval Championship I turniiril peab Eesti alagrupikohtumised Kreeka, Hollandi ja Luksemburgiga. Sillaste sõnul on vastaste videomaterjal varasemast valikturniirist olemas ning põhjalik ettevalmistus juba käib.

"Holland ja Kreeka on väga tummised vastased," sõnas peatreener.