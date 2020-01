Eesti käsipallikoondist ootab ees otsustav vastasseis

Üle pika aja on rivis kõik meie parimad mängijad, nii tippsarjades mängivad kogenud Mait Patrail ja Dener Jaanimaa kui ka suvel head mängu näidanud Andris Celminš ja Karl Toom.

"Esimest korda on meil kõik mängijad koos. Minu arvates tegime me eelmistes valikmängudes mõned väga head esitused, näiteks Sloveenia vastu, kus Toom ja Celminš tegid väga hea mängu," lausus Eesti peatreener Thomas Sivertsson ETV-le.

"Aga siis oktoobris meil neid jälle polnud. Nüüd on aga ka Mait tagasi, nii et eks me näe, kuidas kõik läheb, aga praegu on nad kõik saanud nii trenni teha kui ka mängida."

Karl Toom oli Patraili puudumisel eelmises EM-valiktsüklis meie resultatiivseim mees. Sügisene vigastus on taandunud ja Toom saanud koduklubi juures head mänguaega.

"Praegu on kõik koos, Mait on jälle tagasi. Olime neli päeva Käärikul laagris. Ma arvan, et need neli päeva olid rahulikud: saime palju aega koos veeta, trenne teha, tiimi vaimu tõsta," ütles Toom.

Sivertssoni sõnul keskenduti Käärikul rohkem oma meeskonna mängule, töö vastase kallal saab alguse nüüd. Luksemburg on tema sõnul tugev vastane, aga vähemalt selles mängus on Eestil rohkem ründavat rolli.

"Loomulikult olen ma vaadanud väga paljusid Luksemburgi mänge. Tean, kuidas nad kaitses mängivad ja millele oma plaanid üles ehitada," lausus Sivertsson.

"Tavaliselt mängivad nad 5:1 või 6:0 kaitset ning meiegi oleme treeningutel just vastavalt sellele oma rünnakut harjutanud. Aga loomulikult tegime palju tööd ka omaenese kaitse kallal."

Kui Luksemburgi kahe mängu kokkuvõttes ei võideta, kukutakse välja ka Euroopa meistrivõistluste valiksarjast ning ees ootab ühegi valikmänguta aasta. Mängijad on sellest hästi teadlikud.

"Kindlasti on meil pinged väga suured. Kõik ootavad ja tahavad, et me kindlasti võidaks," tõdes Toom.

"Aga ma arvan, et kõige tähtsam ongi see, et me ei läheks sinna teadmisega, et peame kõik mängud võitma. Võiksime anda endast maksimumi ja vaadata, mis lõppkokkuvõttes välja tuleb."

Eesti koondis kohtub luksemburgiga neljapäeval võõrsil, pühapäevasest kordusmängust Põlvas teevad kell 13.30 ülekande ka ETV2 ja ERR-i spordiportaal.