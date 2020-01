Suurüllatus käsipalli EM-il: kahekordne olümpiavõitja langes juba alagrupis

Austrias, Norras ja Rootsis toimuval meeste käsipalli EM-finaalturniiril on juba selgunud esimesest alagrupiturniirist edasipääsejad ning väljalangejad.

Suurimaks üllatuseks on kahekordse olümpiavõitja ning kuuekordse maailmameistri Prantsusmaa altminek. Prantslased avasid turniiri 25:28 üllatuskaotusega Portugalile, pühapäeval jäädi 26:28 alla Norrale ja nõnda langes kolmekordne Euroopa meister varakult konkurentsist. Nii Norra kui Portugal on D-grupist edasipääsu kindlustanud.

Koha 12 parema seas on kindlustanud ka kahekordne olümpiavõitja, kuid seni EM-kullata Horvaatia, kes on A-grupis alistanud nii Montenegro kui Valgevene. C-grupis on lõunanaaber Läti kindlalt kaotanud mõlemad seni toimunud kohtumised, laupäeval toimunud E-grupi avavoor tõi endaga kaasa kaks üllatust, kui Ungari oli 26:25 üle Venemaast ja Island 31:30 valitsevast maailmameistrist Taanist.