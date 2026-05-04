Kehra ei lubanud Viljandile pronkse kaela riputada

Kehra viskas kohtumise viis esimest väravat, aga poolajaks olid tablool ikka viiginumbrid 17:17. Teisel poolajal suutis kodumeeskond taas hoida mõneväravalist edu.

Sten Maasalu tabamusest vähendas Viljandi vahe 3.40 enne lõppu kahele tabamusele (31:29), aga enamaks külalised suutelised ei olnud. Lõpuks tuli Kehrale võit 34:30.

Koguni 14 väravat viskas võitjate kasuks David Mamporia, Martin Lepik lisas kaheksa ja Jaan Pirk seitse tabamust. Viljandi ridasid vedas Hendrik Koks kaheksa väravaga.

"Mängisime täna terve kohtumise nii nagu kaks päeva tagasi esimese poolaja," võttis Mamporia mängu kokku. "Viljandi oli kohtumiseks valmis, aga saime oma väikse nunnu saali kenasti rahvast täis ja usun, et kõik said täna etendust kogu raha eest. Nüüd tuleb veel 60 minutit jätkata samast kohast, kus täna lõpetasime."

"Jäime kaitses liiga pehmeks," kommenteeris Viljandi HC poolelt Ott Varik. "Kehra noored ja tugevad poisid tuuseldavad hetkel hästi. Tuleb otsustavas kohtumises nendega paremini hakkama saada. Ega siin enam midagi revolutsioonilist ei muuda, teiste asjade seas tuleb Mamporia visetele kuidagi käed vahele saada."

Seeria otsustav kohtumine peetakse neljapäeval, 7. mail Viljandis. Kuldmedaliseeria Põlva Serviti ja Mistra vahel jätkub teisipäeval, 5. mail Kalevi spordihallis. Avamängu võitnud Serviti vajab veel kaht õnnestumist.