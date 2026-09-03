Superkarika kohtumine avab käsipallihooaja

Eelmisel hooajal Viimsis toimunud superkarika kohtumises läksid samad meeskonnad samuti vastamisi ning siis võitis Serviti 33:26. Põlva meeskond tuli ühtlasi Eesti meistriks, karikavõitjaks ja Balti liiga võitjaks. Viljandi HC lõpetas möödunud hooajal Eesti meistrivõistlustel pronksiga, karikal hõbedaga ning Balti liigas finaalturniirile ei pääsenud.

Serviti peatreener Kalmer Mustingu sõnul suve jooksul liiga suuri muudatusi toimunud ei ole. "Henri Sillaste lõpetas karjääri, Hendrik Varuli kohal on veel küsimärgid õhus, hetkel ta treeningutel ei osale. Meiega liitus paremsisemine tagamängija Ihor Berezhnyi. Noored tulevad järjest alt peale ning tõstavad pead."

"Tuleva hooaja eel otsustasime teha vaid ühe kontrollturniiri," jätkas Musting ettevalmistuse teemadel. "Võtsime natukene möödukamalt, kuna osadel meestel on veel pisihädad vaevamas. Oleme siiski saanud teha korralikult tööd ning tundub, et oleme sügiseks enamvähem valmis."

Augusti lõpus uue nime saanud Viljandi HC/Leonhard Weissi poolel on koosseisus olnud märgatavaid muudatusi. Nende viimaste aastate rünnakuliider ning eelmisel aastal superkarika mängus kümme väravat visanud Hendrik Koks lahkus Hispaaniasse. Meeskonnaga liitusid taas eelmisel hooajal Mistras pallinud oma klubi kasvandikud Karl Roosna ja Rasmus Ots.

"Eks selge on see, et kõikidel klubidel on ikka eesmärk võita," vaatas Serviti peatreener ette superkarikale ning tulevale hooajale. "Selleks, et eelmise hooaja saavutusi korrata ning neli tiitlit võita, peab ka õnne olema. Läheme ühe võistluse ning kohtumise kaupa. Palju oleneb ka sellest, kuidas meie vastased on komplekteeritud. Kõik ei sõltu alati meist."

Superkarika kohtumine toimub 5. septembril algusega kell 17.00 Valga spordihoones. Meeste meistriliiga algab 8. septembril, kui Raasikul lähevad vastamisi Tallinn Mistra ja HC Kehra/Horizon Pulp&Paper.