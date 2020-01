Vlhova edestas aasta esimesel võistlusel Shiffrinit

Vlhova edu Shiffrini ees oli juba esimesel laskumisel 1,16 sekundit ning ka teisel laskumisel oli ta temast kiirem, edestades ameeriklannat lõpuks 1,31 sekundiga.

See oli 24. slaalomivõistlus järjest, kus võidu on võtnud kas Shiffrin või Vlhova. Slovakitar on nüüd võitnud 11 MK-etappi, neist kuus slaalomis.

Kolmanda koha sai austerlanna Katharina Liensberger, kaotades 3,49 sekundiga.