Shiffrin võidutses Lienzis ka slaalomis

Laupäeval Lienzis suurslaalomi võitnud ameeriklanna oli pühapäevases slaalomis kahe laskumise kokkuvõttes 0,61 sekundiga nobedam slovakitarist Petra Vlhovast. Kolmanda koha sai šveitslanna Michelle Gisin (+1,72).

Eile kodupubliku ees viimasena pjedestaalile mahtunud Katharina Liensberger jäi täna esimesena kolme seast välja.

Shiffrin on 12 MK-etapi järel võimsalt ka MK-sarja üldliidriks, ameeriklannal on 746 punkti ning lähimal jälitajal, itaallannal Federica Brignonel 451 silma. Shiffrin on võitnud kõik kolm seni toimunud slaalomivõistlust.