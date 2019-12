Planica sprindi publik nägi uusi MK-etapivõitjaid

Rootslannad võinuks saavutada koguni kolmikvõidu, aga pjedestaalikonkurentsis olnud Linn Svahn kukkus lõpusirgel. Küll aga jõudis esimest korda kolme hulka ameeriklanna Julia Kern (+0,79), kes suutis napilt edestada koondisekaaslast Sophie Caldwelli (+0,91).

Kukkunud Svahni (+48,51) ees teenis viienda koha sloveenlanna Anamarija Lampic (+1,49).

DRAMA



There's chaos at the end of the women's sprint as Linn Svahn is accidentally taken out right before the end as she looked poised to win! pic.twitter.com/vth0ypHhFl