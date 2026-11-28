Ilves lendas hommikuses proovivoorus 142,5 meetrit, mis andis 103,9 punkti ja esikoha. Paar tundi hiljem peetud hüppevõistlusel sai ta kirja 137,5 meetrit ja 146,7 punkti.

Eestlast edestasid üksnes austerlased Stefan Rettenegger (143,5 meetrit; 158,7 punkti) ja Thomas Rettenegger (139 m; 150,3 p). Neljanda koha sai norralane Kasper Moen Flatla (137 m; 144,4 p). Reedel võidutsenud norralane Einar Luraas Oftebro oli alles 18. (126,5 m; 124,6 p).

10 km suusasõit algab kell 15.30. Ilves pääseb rajale 48 sekundit pärast Stefan Retteneggerit ja 14 sekundit pärast Thomas Retteneggerit. Vahe Flatlaga on üheksa sekundit.