Chelsea jäi võõrsil Nottingham Foresti vastu kaotusseisu juba 5. minutil, kui Daniel Munoze söödust skooris Igor Jesus. Teise poolaja alguses realiseeris Foresti kasuks määratud penalti meeskonna kapten Morgan Gibbs-White.

Penaltiotsuse järel sattus eriti suure pahameele alla Chelsea prantslasest keskkaitsja Wesley Fofana, kes põhjustas olukorra kollase kaardi väärilise veaga ning pidi seejärel kuulama, kuidas Chelsea toetajad skandeerisid talle: "Sa ei ole siin teretulnud". Chelsea peatreener Xabi Alonso vahetas mõni minut hiljem Fofana välja.

Kuigi Emmanuel Emegha vähendas 54. minutil vahe taas üheväravaliseks, siis 72. minutil lõi Gibbs-White oma teise ja Foresti kolmanda värava. Emegha oli uuesti resultatiivne 89. minutil, aga Forest pidas üleminutitel kaitses vastu ning sai 29 aasta pikkuse pausi järel koduväljakul Chelseast jagu.

Chelsea on oktoobri lõpust alates kaotanud kõikide sarjade peale kuuest mängust viis, kusjuures ainus võit selle aja jooksul sündis samuti mõõnas oleva Manchester Unitedi üle. Liigatabelis paikneb Chelsea 16 punktiga kaheksandal ja Forest 12 punktiga 14. kohal.