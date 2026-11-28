Võrkpalli naiste meistriliigas läksid reedel omavahel vastamisi Lõuna-Eesti võistkonnad, kui Võrus kohtusid Barrus/Võru Võrkpalliklubi ja Tartu Ülikool/Bigbank.

Võru spordihallis peetud mängus oli 3:1 (29:31, 27:25, 25:15, 25:15) tulemusega parem Tartu Ülikool/Bigbank. Avageim kujunes tõeliseks põnevuslahinguks, kus kumbki naiskond ei suutnud otsustavatel hetkedel edu kindlustada. Võrulannad olid lõpuks kindlamad ja võitsid geimi 31:29 tulemusega. Seejuures oli tartlannadel seisul 24:22 kasutada kaks ja hiljem veel kolm geimpalli, vahendab Volley.ee.

Sama tasavägiselt kulges ka teine geim. Võõrustajad juhtisid veel 21:17, kuid tartlannad suutsid keerulisest seisust välja tulla ja võitsid geimi 27:25. See osutus ka mängu murdepunktiks.

Kolmandas geimis haaras Tartu võistkond juba kindla initsiatiivi, minnes 18:3 juhtima. Võrulannad suutsid küll vahet vähendada, kuid geim kuulus külalistele 25:15. Ka neljandas geimis oli Tartu naiskonna ülekaal selge ja 25:15 võiduga vormistati kohtumise lõpptulemus.

Tartu naiskonna resultatiivseim oli 24 punktiga (+18) Ave Kuusk, kes realiseeris 48 protsenti rünnakutest. Johanna Türnpu lisas 18 punkti, sealhulgas 14 rünnakupunkti, ning Katariina Vengerfeldt ja Annabel Huik kogusid kumbki 14 punkti. Vengerfeldt paistis silma 62-protsendilise rünnakuefektiivsuse ja nelja serviässaga. Neli serviässa lõi ka Huik.

Barrus/Võru Võrkpalliklubi edukaim oli 17 punktiga (+6) Kerli Kubi, kellele järgnesid 12 punktiga Linnet Vahter ja 11 punktiga Lauree Mark.

Tartlannade ülekaal avaldus eelkõige rünnakul, kus võitjate efektiivsus oli 43 protsenti ja kaotajatel 26 protsenti. Serviässade arvestuses olid napilt paremad Tartu naiskonna mängijad, kes kogusid 15 serviässa. Võrulannade lõid 13 serviässa. Servivigu kogunes seejuures võõrustajatele seitse ja külalistele 13. Blokipunkte teenis Võru naiskond kaheksa ja Tartu seitse.

Tartu Ülikool/Bigbank on meistriliiga põhiturniiril kogunud kolme mänguga kuus punkti ning jätkab neljandal tabelireal. Viiendat kohta hoidev Võru esindus on saavutanud kaks punkti.

Tartu võistkond jätkab hooaega pühapäeval kell 17 TalTechi spordihallis, kus minnakse vastamisi seni kaotuseta püsiva TalTech/Nordaidiga. TalTech on võitnud mõlemad senised mängud geimigi loovutamata. Pühapäevane vastasseis on ühtlasi peaproov naiste karikavõistluste poolfinaaliks, kus samad võistkonnad kohtuvad juba 2. ja 4. detsembril. Kohtumise otseülekannet näeb SIIT.