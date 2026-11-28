Sõidu võitis tiitlikaitsja Ungari, teisena finišeeris Tahiti ning neljandana Ecuador. Nii Eesti kui ka Tahiti koondisele määrati kokkupõrke tõttu kaks karistuspunkti.

Eesti koondise kapteni Karl-Hannes Tagu sõnul algasid probleemid juba enne starti, kui meeskonnal tuli tegeleda foka pingutussüsteemi rikkega.

"Neli minutit enne starti parandasime veel foka pingutussüsteemi. Andsime küll korraldajatele lipuga märku, et on tehniline rike aga nad ei märganud seda. Sellest tekkis närvilisus kohe hetkega meeskonda. See tegi keskendumise sõidule raskeks," rääkis Tagu.Lisaks tegi võistluse keerulisemaks pidevalt suunda muutev tuul.

Eestlastel on tänavusel SSL Gold Cupil seljataga kuus võistlussõitu, millest kolmes on saavutatud esikoht, kahes teine ja ühes kolmas koht. Pärast 1/16-finaalringi kahte sõitu juhib alagruppi Ungari (7 punkti), teine on Eesti (4 p), kolmas Tahiti (3 p) ja neljas Ecuador (2 p).

Ees ootab veel kaks võistlussõitu, millest viimane annab topeltpunktid. Alagrupi kaks paremat koondist pääsevad kaheksandikfinaali. Laupäevane võistluspäev algab Eesti aja järgi kell 19.30 ning otseülekannet saab jälgida SIIT.

Eesti koondise võistluskoosseis Rios: Karl-Hannes Tagu (kapten), Mati Sepp (roolimees), Ago Rebane, Janno Hool, Taavi Valter Taveter, Kevin Melvin Aasav, Maris Seersant, Jasper Rufus Rytövaara, Eliise Raamat, Angus Aarna Ant ja Karl Kolk.